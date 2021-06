Leonardo ha consegnato oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale presso il suo stabilimento di Philadelphia negli Usa, il primo elicottero da addestramento TH-73A alla U.S Navy.

All’evento hanno partecipato il viceammiraglio Kenneth Whitesell, comandante delle forze aeronavali Usa oltre che di quelle statunitensi del Pacifico; il contrammiraglio Gregory Harris, direttore della Divisione delle forze aeree (N98); e il Capitano Holly Shoger, Program Manager per i sistemi di addestramento al volo in ambito navale. Presenti inoltre il managing director della divisione elicotteri di Leonardo Gian Piero Cutillo, il membro della Camera dei Rappresentanti del Congresso Donald Norcross e il sindaco di Philadelphia Jim Kenney.

Il requisito complessivo è per 130 elicotteri con consegne previste fino al 2024. Il primo contratto del valore di quasi 177 milioni di dollari aggiudicato all’inizio del 2020 prevedeva la produzione e la consegna di 32 elicotteri TH-73A, unitamente a un pacchetto iniziale di parti di ricambio, supporto ed equipaggiamento dedicato oltre a servizi di addestramento per piloti e tecnici addetti alla manutenzione. Nel novembre 2020, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha esercitato opzioni per ulteriori 36 elicotteri per un valore di 171 milioni di dollari.

Alessandro Profumo, amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: «L’evento di oggi rappresenta un eccezionale traguardo per noi, per i crescenti sforzi e l’impegno costante per diventare un partner, non solo un fornitore, e una risorsa strategica per gli Stati Uniti in diversi settori. Siamo fieri di poter dare un contributo importante al futuro della difesa degli Stati Uniti».

Gian Piero Cutillo, managing director della divisione Elicotteri di Leonardo, ha aggiunto: «La U.S. Navy richiede la più alta qualità di addestramento per i suoi futuri piloti. Siamo onorati di avviare le consegne degli elicotteri scelti per questo compito fondamentale. È solo l’inizio di un viaggio e siamo fortemente motivati ad assistere la U.S. Navy mentre è impegnata a formare al meglio le future generazioni dei suoi equipaggi».