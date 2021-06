Il 30 giugno i lavoratori del comparto elettrico e gas acqua che operano in Liguria aderiranno alla proclamazione di sciopero generale del settore indetta dalle segreterie nazionali Filctem, Flaei, Femca e Uiltec per evidenziare alla cittadinanza, alle istituzioni e alla politica i problemi conseguenti all’applicazione dell’art 177 del codice appalti.

Lo sciopero si è reso necessario per protestare contro l’applicazione dell’art. 177 del ‘Codice degli Appalti’, con la scadenza derivata dalle varie proroghe e stabilita al 31 dicembre 2021, che obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% di tutte le attività oggetto di concessione, anche nei casi in cui le attività vengano svolte direttamente dal proprio personale.

Filctem, Flaei, Femca, e Uiltec Liguria insieme a tutti i lavoratori del comparto elettrico e gas il 30 giugno manifesteranno per chiedere lo stralcio di questo articolo che nella sua impostazione destruttura un servizio essenziale per l’intero paese e per la nostra regione oltre a produrre seri rischi sul fronte occupazionale.

Per Filctem, Flaei, Femca e Uiltec della Liguria esternalizzare l’80% della attività legate alla concessione significa “obbligare i concessionari a spostare verso l’esterno le attività ad alto contenuto specialistico, svolte direttamente dal personale dipendente, determinando un concreto rischio di peggioramento della qualità dei servizi ai cittadini e della continuità servizio”.

I sindacati della Liguria evidenziano il paradosso di questa situazione: da tempo si parla di transizione energetica nell’ambito del Pnnr e del ruolo fondamentale delle reti di distribuzione elettrica e del gas, se questo articolo non venisse stralciato o modificato si determinerebbero pesanti rallentamenti rispetto agli investimenti pianificati e necessari per la ripresa dell’intero paese.

“Per rimettere in moto il nostro territorio – sostengono da Filctem Flaei Femca e Uiltec – c’è bisogno di soggetti strutturati e capillari che siano in grado di investire, progettare e pianificare gli investimenti per il futuro rendendoli concreti attraverso il contributo fondamentale ed altamente specializzato e con esperienza pluriennale. Non ci si può permettere la frammentazione dei servizi essenziali che l’art 177 nella sua applicazione determinerebbe per la gestione del servizio elettrico e gas sull’intero territorio nazionale e regionale”.

I sindacati rappresenteranno in prefettura Genova tutte queste problematiche: l’appuntamento è fissato per mercoledì 30 giugno alle 10.