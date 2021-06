Il Comune della Spezia ha aperto il bando per l’individuazione dei beneficiari e l’erogazione di contributi economici per il sostegno alla locazione per l’annualità 2020.

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune della Spezia e sul sito istituzionale del Comune www.comune.sp.it nella sezione “Notizie del Comune”, nella Area Tematiche Politiche Sociali e Abitative.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dall’interessato mediante i Servizi OnLine di Spezia Risorse spa (www.speziarisorse.it/ Sportello online con PagoPA / Area Privata / Contributo Locazione Annualità 2020 –Accedi), mediante Spid o Cie personale, da giovedì 1 luglio fino a sabato 31 luglio 2021 termine ultimo e perentorio.

Non saranno accettate domande presentate oltre il termine stabilito o redatte secondo modalità difformi da quelle indicate.

Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Bando e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi a:

UFFICIO POLITICHE ABITATIVE, al seguente indirizzo email: contributolocazione@comune.sp.it e/o ai seguenti numeri di telefono:

0187745665; 0187745651

Da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 10.30

SPORTELLO SOCIALE CASA al seguente indirizzo email: sportellosocialecasa@cooperativalindeìbergh.it e/ o al seguente numero telefonico 3295829917 nei seguenti giorni:

Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 11,00;

Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00;

Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00;

Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00

SPORTELLO IMMIGRAZIONE al seguente numero telefonico tel. 0187 020432 nei seguenti giorni:

Martedì dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Per Assistenza tecnica all’accesso ai Servizi OnLine di Spezia Risorse S.p.A.:

Spezia Risorse – 01871603005

webapp@speziarisorse.it

Solo ed esclusivamente in caso di accertata impossibilità ad accedere al servizio online di cui sopra, sarà possibile un supporto tecnico alla compilazione, previo appuntamento, telefonando a:

SPORTELLO CITTADINANZA

tel. 0187 745670

da Lunedì a Venerdì dalle 08,30 alle 13,30

SPORTELLO SOCIALE CASA al seguente indirizzo email: sportellosocialecasa@cooperativalindeìbergh.it e/ o al seguente numero telefonico 3295829917 nei seguenti giorni:

Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 11,00;

Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00;

Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00;

Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00

SPORTELLO IMMIGRAZIONE al seguente numero telefonico tel. 0187 020432 nei seguenti giorni:

Martedì dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30