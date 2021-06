Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza in materia di contenimento dei fenomeni legati alla movida e in particolar modo sulla somministrazione e la vendita delle bevande alcoliche e sulla cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo, dalla mezzanotte. Si tratta di una misura ritenuta necessaria anche a seguito degli ultimi episodi accaduti negli scorsi fine settimana che hanno già prodotto un’ordinanza, attualmente vigore, che vieta la somministrazione e la vendita di alcolici ai minori di 18 anni. Ferme restando le limitazioni in materia di Covid attualmente in atto, la cessazione dell’orario di coprifuoco ha comportato un aumento soprattutto nelle ore serali e nel fine settimana delle presenze su aree pubbliche che, associato alla ripresa delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e alla ripresa delle attività musicale all’aperto, secondo l’amministrazione può creare problemi di ordine pubblico e pregiudicare il riposo delle persone soprattutto nelle aree della movida.

A tal fine a decorrere dal 25/06/2021 e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, fissata al momento al 31/07/2021, nell’ambito territoriale così delimitato: via Aldo Ferrari, via Fiume tra via Monteverdi e piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, viale Fieschi tra viale Amendola e via dei Pioppi, dalle 21 e fino alle 6 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro. È ammessa la somministrazione di bevande alcoliche all’interno degli esercizi a ciò autorizzati, comprese le aree pertinenziali a ciò abilitate e attrezzate, temporaneamente autorizzate per l’occupazione. Inoltre l’ordinanza fissa la chiusura alle21 e fino alle 6 di tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita alimentari, la chiusura dalle 2 e fino alle 5 di tutti gli esercizi commerciali, anche con distributori automatici, gli esercizi artigianali, i pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande e infine la cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo, dalle 24 e fino alle 6.

La violazione dell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400 euro e un massimo di 1.000 euro.