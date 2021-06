La società Givi, che è attiva da oltre 60 anni e opera alla Spezia, a Massa Carrara e in Versilia sotto le insegne “ Vigilanza La Lince”, ha concluso il contratto per l’acquisizione dell’istituto di vigilanza Vesuvio2 di Livorno.

«Vesuvio 2 – commenta l’amministratore delegato di Givi Michele Baldini – è uno storico istituto di vigilanza che opera nella provincia di Livorno e ha una consolidata struttura operativa sulla quale Givi ha deciso di investire per ampliare l’area dell’offerta dei servizi, replicando un modello operativo improntato sulla qualità che ha dato importanti risultati nella tutela dei beni. Siamo molto soddisfatti dell’operazione , che rappresenta per noi un ulteriore consolidamento sul territorio toscano e un importante step nel percorso di crescita dell’azienda. Crescita che perseguiamo tanto per linee interne che per linee esterne, laddove se ne ravvedano le opportunità, sempre con l’obiettivo della qualità in favore dei nostri clienti».

Punto di partenza dell’acquisizione sarà il consolidamento di tutto il personale già in forza all’Istituto Vesuvio2 , sotto la guida di Gianluca Rombolini.

«Abbiamo scelto di unirci a Givi – spiega Rombolini – per poter fronteggiare con maggiori strumenti le sempre più complesse sfide di una competizione ormai globale, convinti che sapremo dare il nostro contributo nell’ambizioso progetto di crescita. Non di minor importanza, in fase di analisi delle diverse proposte ricevute, abbiamo scelto Givi per la serietà e la professionalità che da sempre contraddistingue la società, convinti dalla politica aziendale adottata. Una politica che mette al centro i clienti e i nostri collaboratori. Questo passaggio segnerà un ulteriore sviluppo dei servizi offerti ai clienti, grazie alla combinazione tra qualificate risorse professionali e impiego di tecnologie avanzate. Tutto all’insegna della qualità, che è sempre stata al primo posto tra i miei obiettivi. La struttura e l’organizzazione di Vesuvio 2 beneficeranno di un importante consolidamento in questo senso».

Givi è stata assistita dallo studio Melley, quale advisor legale, e dallo studio Cerretti quale advisor fiscale amministrativo. Vesuvio 2 è stata assistita dallo studio Pratesi Sapia in qualità di advisor giuridico amministrativo e fiscale.