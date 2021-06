Gismondi 1754, storico brand genovese che produce gioielli di alta gamma da sette generazioni, ha siglato un contratto di distribuzione in esclusiva dei propri gioielli con la società inglese Ermelinda Ltd, con l’obiettivo di espandere il proprio business nel Regno Unito. Lo comunica la società in una nota.

La natura dell’accordo impegna Ermelinda Ltd, che vanta esperienza pluriennale nel settore della commercializzazione di gioielli con particolare riferimento al mercato UK, a operare come distributore esclusivo di Gismondi 1754, sia per quanto concerne il canale Wholesale, sia per le “special sales”. Tutto ciò grazie a un network consolidato in anni di collaborazioni con rinomati marchi del lusso e in virtù di un posizionamento molto radicato tra gli High Net Individuals del Regno Unito, in particolare provenienti dal Middle East. Ermelinda ha tutte le potenzialità per poter consentire al brand Gismondi 1754 di espandersi rapidamente in tutti i territori britannici.

L’accordo, che decorre da oggi, ha una durata iniziale di 24 mesi e prevede che Gismondi 1754 si impegni a fornire un quantitativo di prodotti in conto visione affinché il partner possa promuoverli e rivenderli al meglio sul territorio, mentre Ermelinda Ltd si impegna a raggiungere un target di fatturato (venduto) pari a 1,3 milioni di euro entro 2 anni, pena la risoluzione automatica dell’accordo per gli anni successivi.

Qualora Ermelinda Ltd fatturasse un importo uguale o superiore a 1,3 milioni di euro nei primi due anni, e avesse predisposto un piano industriale per i successivi 5 anni condiviso e ritenuto soddisfacente da Gismondi 1754, l’accordo stabilisce che le parti proseguano la collaborazione mediante la costituzione di una newco entro 90 (novanta) giorni dal termine dell’attuale accordo, le cui quote saranno detenute in maggioranza da Gismondi 1754. La newco avrà a oggetto la commercializzazione dei prodotti Gismondi 1754 e lo sviluppo del brand genovese nel Regno Unito.