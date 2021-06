Gismondi 1754, storica società genovese specializzata nella produzione di gioielli di altissima gamma, quotata alla Borsa di Milano, ha recentemente concluso due “vendite speciali” dal valore complessivo di 674 mila euro.

Si tratta di due realizzazioni su misura che rappresentano un valore distintivo dell’offerta del marchio.

Nel dettaglio, Gismondi 1754 ha realizzato un bracciale in oro e diamanti dal valore di 590 mila euro, creato e venduto a un cliente privato americano in Texas, e composto da 22 diamanti acquistati sul mercato grazie alle specifiche competenze di Massimo Gismondi nell’ambito della gemmologia. La sua solida esperienza ha consentito, in tempi anche veloci, di poter selezionare le pietre preziose richieste dal cliente in quattro aree diverse del mondo: Usa, Israele, India, Hong Kong e Belgio. La seconda vendita speciale riguarda un anello con diamanti abbinato al girocollo progettato e venduto a un cliente inglese per un valore di 84 mila euro.

Gismondi 1754 si è occupato di tutta la filiera del prodotto. L’intero processo si è concluso in 14 giorni dalla richiesta.

Massimo Gismondi, ad di Gismondi 1754, ha commentato: «Il rapporto di massima fidelizzazione e forte empatia motivazionale con la nostra clientela e la ormai riconosciuta credibilità della manifattura di un gioiello Gismondi 1754 portano a colmare ogni limite di distanza imposta dalla pandemia, e fanno sì che vendite di tale calibro nascano e vengano concluse anche mediante app digitali, con consegna dei preziosi gioielli direttamente presso il domicilio dei clienti. Siamo davvero molto onorati per queste vendite speciali e per come vediamo riconosciuto il valore del nostro brand nel mondo».

Il segmento delle vendite speciali, nel primo trimestre 2021, ha segnato ricavi in crescita del +108% rispetto al primo trimestre 2020.