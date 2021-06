Ci sono anche due genovesi tra i vincitori della decima edizione del Premio Nazionale GiovedìScienza, la competizione rivolta ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani, organizzata dall’associazione torinese CentroScienza Onlus con la collaborazione di BergamoScienza e FameLabNella La proclamazione è avvenuta ieri, al Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale.

Jessica Podda e Marietta Pisano si sono aggiudicate, rispettivamente, il secondo posto in classifica e il Premio Giovedìscienza Futuro assegnato al miglior studio di fattibilità.

Jessica Podda è una giovane ricercatrice della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla di Genova. Psicologa con dottorato in Bioingegneria e Robotica, si occupa di neuroriabilitazione cognitiva e motoria.

Il suo progetto, dal titolo “Design and development of a remote, time-efficient, personalized digital assessment of cognitive impairment in MS: DIGICOG-MS”, mira a non lasciare solo chi è in difficoltà, producendo uno strumento di auto-valutazione cognitiva a distanza per le persone con Sclerosi Multipla.

Marietta Pisano del Dibris, Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli studi di Genova ha presentato invece il progetto “ScreenNeuroPharm”, una ricerca sulla progettazione e realizzazione di strumenti per l’ingegnerizzazione di colture cellulari in grado di emulare la fisiologia in vivo.

Nato per incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza, in 10 anni il Premio Nazionale GiovedìScienza ha coinvolto 559 candidati, dall’astrofisica all’etologia, dalla medicina all’ingegneria meccanica e distinguendosi come uno dei più prestigiosi riconoscimenti italiani nell’ambito della comunicazione scientifica.

Il Premio Nazionale GiovedìScienza 10a Edizione si svolge nell’ambito della 35a Edizione di GiovedìScienza ed è realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, Unicredit Spa, con gli Incubatori di impresa degli Atenei piemontesi 2i3T, I3P, Enne3, con Fondazione Links, con il Club degli Investitori, Cariplo Factory.

