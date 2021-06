L’associazione culturale Artelier, in collaborazione con Banca Carige, presenta per il consueto appuntamento delle “Vetrine d’artista” Giusy Chiolo; si tratta di un’artista poliedrica quanto abile nell’esprimersi con i linguaggi e i mezzi espressivi più diversi, quali la scultura il modellato, la ceramica e la fotografia.

Siciliana di origine, ma ligure di adozione, è stata stimolata negli anni da un punto di vista creativo proprio dal paesaggio della Liguria, con la sua natura, i suoi colori, i borghi in pietra e la sua gente. Si è dedicata anche al design, alla decorazione, al restauro, interpretando in modo originale e con il proprio talento la tendenza di una parte di Arte Contemporanea nel riportare a nuova vita oggetti, accessori, arredamenti in disuso. Nelle sue mani, linee e forme geometriche emergono e si fondono con altre da lei stessa realizzate: il colore rigenera e rivitalizza, donando alle “cose” la forza e la freschezza della creazione artistica.

Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali e nelle prestigiose sale di Artelier a Palazzo Ducale esiste una collezione permanente dei suoi lavori. Fra gli eventi che l’hanno vista protagonista: una bipersonale al Palazzo del Parco di Diano Marina, la mostra internazionale di Omaggio all’Ecuador a Palazzo Imperiale a Genova, la mostra internazionale di Omaggio al Perù a Villa Cambiaso a Savona, Arte Padova nel 2018, “Sirene e storie di mare” alla Galleria San Donato di Genova,, la manifestazione benefica “Coppa Pompilio” e “Facciamo muro contro la violenza” a Genova.

Nell’esposizione di vico Casana è possibile trovare anche un creativo recupero di un tavolino triangolare, esaltato nelle sue caratteristiche originali e reinterpretato come oggetto di design con l’utilizzo di inserimenti di materiali contemporanei come il plexiglass.