Due progetti per aiutare gli over 65 genovesi ad avere più dimestichezza nell’uso delle tecnologie digitali, dalla creazione online dell’identità Spid alla visione di un film in streaming. Click Easy e Label Silver fanno parte di Genova People Friendly, l’ampio progetto, avviato a fine 2019, promosso dal Comune di Genova e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’obiettivo è quello di rendere la città più accogliente e inclusiva.

Click Easy è in partenza in questi giorni. Si rivolge agli over 65 già parzialmente digitalizzati, ma che hanno ancora un gap tecnologico da colmare. Inizialmente, brevi e semplici video-tutorial verranno diffusi ogni 10-15 giorni sulle pagine Facebook e Instagram di Genova People Friendly: conterranno semplici e pratiche informazioni su come accedere ai servizi online (come lo Spid), conoscere e usare le app (come quelle di Amt o quelle per la spesa online), usare le chat, seguire film o programmi in streaming.

«Si tratta di un progetto che in passato era già stato svolto in presenza, con appositi corsi di formazione, molto partecipati e apprezzati – spiega l’assessore comunale alle Pari opportunità, Giorgio Viale – Grazie ai video che lanciamo oggi riusciamo a raggiungere un maggior numero di utenti».

La seconda parte del progetto consiste in una consulenza telefonica, che partirà a settembre. Sarà attivato anche un numero verde per chiedere eventualmente una consulenza in presenza. Il servizio viene realizzato in collaborazione con l’associazione Amistà e con giovani tutor digitali del servizio civile regionale.

A fianco a Click Easy parte anche Label Silver, seconda azione dedicata agli over 65. Il Comune ha appena pubblicato un avviso rivolto al mondo del terzo settore e delle imprese, per individuare e supportare iniziative capaci di contrastare l’isolamento e favorire la socialità e il benessere fisico e intellettuale dei senior.

Il bando, che ha una dotazione finanziaria di 20 mila euro, grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, si chiuderà il 21 giugno. I due progetti che verranno selezionati riceveranno un contributo di 10 mila euro ciascuno per realizzare l’attività proposta e avranno la concessione del marchio Genova People Friendly Silver. In prospettiva, questo marchio verrà assegnato sulla base di specifici criteri alle realtà che si contraddistinguono per la capacità di contribuire a una migliore qualità della vita degli over 65. «Il marchio verrà attribuito a delle esperienze concrete caratterizzate per la loro capacità abilitante nei confronti della popolazione interessata», sottolinea Claudio Oliva del Job Centre, braccio operativo di Label Silver e partner del progetto Genova People Friendly.

I progetti ammessi a contributo verranno pubblicati entro venerdì 25 giugno sul sito di Job Centre.

Oltre a Click Easy e a Label Silver, rientrano nel progetto Genova People Friendly anche le iniziative dedicate ai neo genitori, Baby Pit Stop e l’app PrimiMilleGiorni, e agli adolescenti, Dietro lo schermo, contro la violenza online.