Presentato questa mattina a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, il nuovo logo di Amt, l’azienda di trasporto pubblico locale. Il 1° gennaio dall’integrazione tra il bacino urbano e quello metropolitano nasceva la nuova Amt, diventata, in virtù di questa strategia, uno dei più grandi player di trasporto pubblico a livello nazionale. Oggi, sei mesi dopo, viene presentato il nuovo marchio che racconta questa nuova realtà a servizio della città di Genova e dell’area vasta metropolitana.

Il cambio di logo è stata una decisione importante, operata in stretta collaborazione con Comune di Genova e Città Metropolitana, per evidenziare la discontinuità nello sviluppo aziendale. Nella storia di Amt i cambi di logo hanno sempre segnato le tappe aziendali più significative: da Uite (Unione Italiana Tramways Elettrici) ad Azienda Municipalizzata Trasporti, quindi Azienda Mobilità e Trasporti e ora una Amt che copre tutta l’area metropolitana.

Il nuovo logo Amt contiene in sé il carattere, la missione e la visione della nuova azienda. Per la sua composizione sono stati utilizzati elementi grafici presenti nei loghi Amt Genova e Atp Esercizio ed elementi concettuali riconducibili all’esperienza delle due aziende di trasporto pubblico; questo per richiamare la storia e l’esperienza delle due realtà.

Innovazione e continuità sono ricordati tanto nelle linee grafiche quanto nel payoff riportato sotto al logo. Il tratto grafico dell’acronimo Amt resta lo stesso, nel segno della continuità e della memoria storica collettiva; colore e lettering sono in linea con quelli che caratterizzavano le due precedenti aziende. Per la prima volta viene inserito nel logo un payoff che lega il nome dell’azienda alla sua strategia: “Mobilità e Innovazione”, due concetti che caratterizzeranno lo sviluppo attuale e futuro di Amt, sempre più orientata ad affrontare il tema della mobilità in una visione più ampia e a introdurre innovazione in ogni attività progettata e gestita. Per contraddistinguere ancora meglio la complessità del servizio gestito e sottolineare la peculiarità multimodale di Amt, il nuovo concept si è sviluppato con la rappresentazione grafica dei diversi rami aziendali, evidenziati da colori definiti che mettono in risalto le specifiche linee di prodotto: autobus, metropolitana, ascensori, funicolari e tutte le altre modalità di trasporto e servizio.

Si ribadisce in questi elementi la volontà di Amt di essere un player che lavora per contraddistinguere la città di Genova e l’area metropolitana per il suo sistema di trasporti pubblici, basti pensare allo sviluppo del grande progetto 4 assi, alla transizione energetica sempre più significativa verso una mobilità sostenibile e green, l’attenzione verso le peculiarità del territorio, la volontà di dare risposta alle esigenze di mobilità ai cittadini che vivono e ogni giorno si muovono nel grande territorio metropolitano.

Amt è un’azienda – dichiara Matteo Campora, assessore alla Mobilità Integrata e ai Trasporti del Comune di Genova – che negli ultimi anni sta investendo ingenti risorse finanziarie, strumentali e umane per potenziare la sua presenza sul territorio genovese e rendere più efficiente e capillare il servizio svolto a favore della nostra Città. Il Comune di Genova è a fianco di Amt in un lungo percorso che, una tappa alla volta, è destinato a indirizzare la nostra mobilità verso una direzione di maggiore efficienza e sostenibilità, rispondendo in modo puntuale alle esigenze dei cittadini genovesi. Una mission, portata avanti insieme alla nostra Amministrazione, ben rappresentata graficamente e sintetizzata dal nuovo marchio, perfettamente in linea con la storia dell’azienda e con il rapporto simbiotico che la lega alla Città e oggi, a tutta la Città Metropolitana di Genova».

«Il cambio di logo – sottolinea Marco Beltrami, presidente di Amt – rappresenta sempre una tappa importante nella vita di un’azienda. L’integrazione dei due bacini, urbano e provinciale, è per Amt una di queste tappe Il nuovo logo è stato pensato proprio per sottolineare ulteriormente e celebrare la nuova Amt, nata dalla fusione di servizio urbano e provinciale. Ci tengo a evidenziare poi due ulteriori aspetti che sono parte integrante e qualificante del progetto: i loghi per i diversi servizi e il payoff. Aiutano ad ampliare la forza comunicativa del nuovo logo, arricchendolo di precisione e prospettiva strategica. Questo nuovo logo accompagnerà Amt nella sua crescita a servizio di tutti i cittadini metropolitani».

«Sono molto soddisfatto e orgoglioso di essere qui oggi a presentare questo nuovo logo a testimonianza dell’avvenuta integrazione fra bacino urbano ed extraurbano – dichiara Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città metropolitana – . Questa amministrazione, sotto la guida del sindaco Bucci, ha spinto fin dal suo insediamento perché quest’integrazione avvenisse. Vi sono stati ostacoli e difficoltà, ci sono ancora cose da fare ma, grazie al grande lavoro di squadra, l’obiettivo è stato raggiunto. È importate avere tracciato la strada dell’integrazione che porterà vantaggi soprattutto ai cittadini. Adesso dobbiamo percorrerla con coraggio, affrontando le sfide del futuro che dovrà essere sempre più green. Come consigliere delegato metropolitano mi farò garante dell’impegno di un’istituzione che guarda con sempre più attenzione ai territori. Sono e sarò sempre a fianco del presidente Beltrami e di un consiglio di amministrazione autorevole come quello attuale».