Prezzi in discesa e compravendite in aumento per box e posti auto nel corso del 2020 a Genova come nel resto d’Italia. È quanto risulta dalle analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.

Nella seconda parte del 2020 rispetto al I semestre 2020, secondo Tecnocasa, a livello nazionale i valori immobiliari dei box e dei posti auto hanno registrato una contrazione rispettivamente dello 0,7% e dello 0,9 %. Per quanto riguarda le transazioni nello stesso arco temporale si è avuto un aumento delle compravendite dei box del 7,8% a livello nazionale e dell’1,2% nelle metropoli.

A Genova nella seconda parte del 2020 rispetto al primo semestre la variazione percentuale dei prezzi è -0,5 per i box, e -0,5 per i posti auto.