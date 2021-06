Premiate le migliori opere realizzate dagli artisti che hanno preso parte a “Smalti d’artista”, l’evento ideato da Boero in occasione della Genova Design Week 2021, quest’anno dedicata al tema “La Città che foglia e fiora”.

Un’occasione per promuovere la creatività attraverso una open call in cui gli artisti partecipanti hanno saputo dimostrare la capacità di dar vita ad opere d’arte in cui il colore sapesse interpretare al meglio il tema generale della manifestazione.

Una giuria composta da personalità del mondo artistico, quali Jacopo Celona, Direttore di Florence Biennale, e Loredana Trestin, Art manager e direttore artistico Cad, dal Presidente dell’associazione “Band degli Orsi”, Pierluigi Bruschettini, e da Cristina Cavalleroni, membro del Cda Gruppo Boero, ha decretato le opere che più di altre hanno saputo distinguersi per la qualità esecutiva. Quest’ultime sono state donate alla “Band degli Orsi”, l’associazione impegnata nel miglioramento dell’accoglienza dei bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini e delle loro famiglie, e verranno esposte nella nuova struttura di accoglienza.

Le quattro opere vincitrici sono:

Plastic kills di Giuliogol e Drina A12

Zena in leaf di Giuseppe Gallucci

Before blossoming di Fabio Colombo

Genova è un fiore di Enrico Maurizio Arecco

Gli altri lavori saranno esposti temporaneamente presso gli uffici di Boero a Genova per poi essere restituite agli artisti.