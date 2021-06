Parte il 3 giugno a Genova il progetto Neet (Nuove energie emergono dai territori), un bando emesso da Anci e finanziato dal dipartimento per le Politiche giovanili e servizio civile universale, per l’individuazione di 15 giovani tra i 18 e i 29 anni.

L’obiettivo è di avviare un cantiere di sperimentazioni e un processo che accompagni i giovani a realizzare un progetto di fattibilità per “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, per la progettazione di città che siano centri per nuove idee, per la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro”.

Un modello che verrà anche messo a disposizione del Comune di Livorno, utilizzando le competenze già maturate a Genova tra il 2018 e il 2019 con la prima edizione dell’iniziativa sperimentale.

I partecipanti dovranno progettare un’iniziativa e trasformarla in realtà, attraverso il budget di progetto che potrà arrivare fino a 15 mila euro. Coloro che porteranno a termine il progetto riceveranno un contributo di 1.000 euro.

Il progetto Neet a Genova, del quale è capofila il Comune, ha come partner: Città Metropolitana, Alfa – Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, Disfor (Università degli Studi di Genova), Forum del Terzo Settore di Genova, associazione Amistà, Job Centre srl.

«Un progetto che coniuga la necessità di motivare e supportare i giovani, con l’esigenza di elaborare tematiche di rilevanza sociale. Questioni che catturano l’interesse dei ragazzi, i quali hanno avuto la possibilità di elaborare un’iniziativa e di portarla a termine con la fiducia delle istituzioni» spiega l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Genova Barbara Grosso.

Il bando verrà pubblicato giovedì 3 giugno e sarà disponibile a questo link.

Domande da consegnare entro le 18 del 23 giugno.