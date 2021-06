Giovedì 17 giugno, alle 14.30, nel Porto Antico di Genova, sul palco del Piazzale delle Feste, l’assessore comunale allo Sviluppo economico portuale e logistico, Francesco Maresca, presenterà le attività del Comune di Genova che tramite il Genova Blue District sostiene processi di convergenza e innovazione nella blue economy e mantiene aperti canali di cooperazione tra gli innovatori e la città.

Nello spirito che caratterizza L’Ocean Race Europe, le start up innovative presenteranno il loro progetti sostenibili:

Barchelettriche srl, operativa nel settore della nautica ecosostenibile e accessibile a tutti, presenta la barca elettrica a emissione 0 full electric Best 6.0. Barchelettriche nasce dall’esperienza dei suoi fondatori da anni impegnati in progetti e collaborazioni basate su imbarcazioni a completa propulsione elettrica per la navigazione sia sul mare sia sulle acque interne

H2boat ci porterà nel mondo dell’idrogeno presentando un’imbarcazione in scala ridotta equipaggiata con il prototipo di EP (Energy Pack) che permette di generare energia elettrica a bordo utilizzando H2. H2boat è una start-up innovativa nata da uno spin-off dell’Università di Genova che fonda la propria attività sulla ricerca e sullo sviluppo di sistemi energetici basati sull’utilizzo dell’idrogeno

E4Boat, una rete di imprese innovative – formata da Terzago Robotics srl e da 4e-Consulting srl, presenterà il modello di una barca in fase di costruzione sviluppata in collaborazione con lo Studio di Design Nautico Roberto Angel. Il 5De-bus è dotata di linee di carena rendono capace di ridurre il moto ondoso e ottimizzare le prestazioni dei motori elettrici, e sarà a breve disponibile sul mercato con una lunghezza di 9 metri, adatta alla navigazione di servizio e nelle aree marine protette.

Il Consorzio Sindbad scrl, presenterà uno strumento innovativo per le previsioni meteomarine di supporto alla navigazione per la nautica da diporto e la pesca, per rendere la navigazione sicura, confortevole e a basso impatto ambientale. I fondatori del consorzio sono On Air srl, Xedum srl del gruppo Ett e PM Ten srl. Il consorzio si avvale anche della collaborazione tecnica e scientifica del Cnr (Ias e Ismar) e dell’Unige (Dicca e Diten).