La direzione dell’ente ospedaliero Ospedali Galliera “prende atto della sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso di Italia Nostra ribaltando la posizione espressa dal Tar”.

Lo comunica una nota dell’ente.

“La direzione – si legge nella nota – sottolinea comunque, che tale sentenza in nessun modo inficia il percorso di realizzazione del Nuovo Galliera, per il quale, a giorni, scade il termine per la presentazione delle offerte di gara. Assolutamente inappropriato e, questo sì, gravemente incauto, sarebbe fermare il percorso della nuova struttura ospedaliera, la cui realizzazione è fondamentale per fornire cure all’altezza dei tempi”.