Erg, tramite la propria controllata Erg Eolienne France, ha perfezionato l’accordo con Fpci Capenergie 3, il fondo gestito dal private equity investor parigino Omnes Capital, per l’acquisizione del 100% del capitale di Omniwatt.

Omniwatt è una società di diritto francese titolare di un portafoglio composto da cinque parchi eolici per un totale di 58 MW e due parchi fotovoltaici per un totale di 22 MW.

“L’operazione – spiega in una nota il gruppo – consente a Erg di fare il proprio ingresso nel mercato fotovoltaico francese e di incrementare la potenza installata a quasi 500MW in Francia, oltre che traguardare gli obiettivi di merger and acquisition previsti nel piano industriale a sostegno della propria crescita”.