È stata approvata una nuova graduatoria inerente le adesioni alla manifestazione di interesse per l’avvio della vaccinazione nei luoghi di lavoro, in attuazione delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’8 aprile 2021 (Circolare del Ministero della Salute n. 15126 del 12/04/2021).

Altre 11 aziende, dopo le 17 già approvate, sono state ammesse per i lotti sotto indicati:

Lotto 1 (ponente):· Unisalute.

Lotto 2 (area metropolitana genovese): Paul Wurth Italia, Ansaldo Energia, Hitachi Rail Sts, Rfi, Fip – Formatura Iniezione Polimeri, Fincantieri – Divisione Navi Militari, Croce Verde Busallese Odv, Unisalute, Confindustria Genova.

Lotto 3: (area levante): Unisalute, Iren, Confindustria La Spezia,

La prossima scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 30 giugno alle ore 12.

