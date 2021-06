In Liguria, l’immunità di gregge «arriverà a cavallo tra agosto e i primi di settembre. Dipende molto da quanto arriverà realmente in termini di vaccini nei mesi di giugno, luglio e agosto. In ogni caso, entro le prossime settimane tutte le categorie a rischio saranno completamente protette».

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dell’incontro con i lavoratori di Leonardo, in piazza De Ferrari a Genova, in una dichiarazione riportata dall’Agenzia Dire.

«Oggi – ricorda il governatore – abbiamo una programmazione reale della struttura commissariale fino all’ultima settimana di giugno che prevede circa 78-80.000 vaccini a settimana, quindi non abbiamo ancora visto quell’aumento a 20 milioni di dosi a giugno e 25 a luglio su base nazionale. Ma siccome il generale Figliuolo è persona seria, sono certo che appena avrà le date di consegna ce le comunicherà».