Dalle 23 di questa sera sul portale www.prenotazionevaccino.it e da lunedì anche al numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio Cup, sportelli cup di Asl e ospedali, partiranno le prenotazioni anti-Covid per la fascia d’età 35-39 anni. Dalle 23 di lunedì 7 giugno partirà invece la prenotazione del vaccino per la fascia di età 12-18 anni (compiuti) attraverso il portale dedicato e, dal giorno dopo, anche attraverso gli altri canali.

«Lunedì sono già stati convocati i pediatri di libera scelta − ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti − visto che saranno loro a somministrare i vaccini agli under 18. Partiamo prima con loro perché avranno una linea specifica».

Da martedì 8 giugno le prenotazioni inizieranno a scaglioni per tutte le face d’età. Si partirà con la fascia 30-34 (sul portale alle ore 23, su tutti gli altri canali dalle ore 8 di mercoledì 9 giugno), mentre il 9 giugno alle 23 si apriranno le prenotazioni per i ragazzi tra i 25 e 29 anni (alle 8 del 10 giugno sugli altri canali), per finire giovedì 10 giugno alle 23 per chi ha un’età compresa tra i 18 e 24 anni (alle 8 di venerdì 11 giugno sugli altri canali).

«Domani arriveremo al milione di dosi somministrate − ha detto ancora Toti − oggi siamo leggermente calati nella percentuale somministrati/consegnati perché abbiamo ricevuto un’importante quantitativo di vaccini. Quindi di fatto dal 10 giugno tutta la popolazione ligure sopra i 12 anni potrà vaccinarsi».

Si amplia anche la rete delle farmacie che effettuerà il servizio di vaccinazione: da venerdì 11 giugno in tutta la Liguria saranno attive nuove 48 farmacie per un totale di 160.