Si è concluso l’iter concorsuale per la selezione di due aspiranti piloti che entreranno in servizio nella Corporazione dei piloti del porto di Genova.

Al concorso, bandito lo scorso anno dalla Capitaneria di porto di Genova, sono state presentate oltre 200 domande provenienti da tutta Italia. Per la prima volta per questa tipologia di concorso, il tradizionale esame orale è stato anticipato – su previsione espressa dal Dicastero di riferimento – da una fase preselettiva per verificare sia la preparazione professionale sulle materie del programma d’esame, sia la conoscenza della lingua inglese da parte dei concorrenti ammessi. Una scelta percorsa dalla commissione giudicatrice per garantire la massima trasparenza alla procedura concorsuale e la migliore scelta di coloro ai quali sarà affidato il delicato compito di affiancare i comandanti delle navi in manovra nel porto di Genova.

Dopo una prima preselezione nel luglio dello scorso anno – prova poi annullata su disposizione del Tar della Liguria – la prova preselettiva è stata ripetuta lo scorso 20 aprile, confermando di fatto la percentuale di candidati idonei già riscontrata nel 2020. Gli ammessi alla seconda fase hanno, quindi, sostenuto la prova orale presso la sede della Direzione Marittima, così concludendo l’iter di selezione concorsuale.

Oggi il direttore marittimo, ammiraglio ispettore (CP) Nicola Carlone, ha emanato il decreto n. 188/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei canditati. Il provvedimento è visibile nella “Sezione Avvisi” del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Genova, raggiungibile qui.