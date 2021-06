Anche gli studenti di Cogorno che frequenteranno il primo anno di scuola secondaria, dall’anno 2021/2022, potranno usufruire del trasporto scolastico.

L’intesa è stata raggiunta in seguito all’incontro tra il Comune di Cogorno con Atp Esercizio. Diversi gli obiettivi, come spiega il sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi: «Il primo è incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico locale favorendo una mobilità sostenibile, tema molto importante e di attualità in questo momento storico, e un miglior collegamento tra la parte collinare e il resto del comprensorio. In secondo luogo, l’amministrazione comunale intende garantire, alle famiglie dei ragazzi residenti nel nostro Comune, una riduzione delle tariffe in vigore con uno sconto rispetto al prezzo dell’abbonamento normale, effettuato tramite Carta Verde».

La riduzione delle tariffe per il trasporto scolastico dipenderà dunque in base all’adesione al servizio e dal numero degli abbonati: «L’impegno dell’amministrazione comunale è di abbassare la quota a carico di tutte le famiglie che usufruiscono del servizio – conclude il il consigliere comunale delegato ai trasporti, Luca Torrente – Effettuando l’iscrizione tramite l’ufficio Istruzione/Servizi Sociali del Comune di Cogorno sarà già possibile ottenere una riduzione ad un prezzo maggiormente vantaggioso del classico abbonamento».