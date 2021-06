Tariffe Tari invariate a Ceriale: via libera dal consiglio comunale di ieri sera che ha votato due punti all’ordine del giorno sulla tassa dei rifiuti, il piano annuale e quello economico-finanziario 2021.

Le delibere, escluso tutto il pacchetto di aiuti e sgravi previsti per l’emergenza pandemica, mantengono invariate le aliquote per quello che riguarda l’aspetto tecnico-comunale di competenza dell’amministrazione.

Tra i punti dell’ordine del giorno, oltre a una ratifica sulla precedente variazione di bilancio, è stata approvata la modifica relativa all’utilizzo delle risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione: si tratta di circa 740 mila euro.

I fondi a disposizione dell’amministrazione comunale saranno destinati a diverse opere e interventi sul territorio. I principali sono la messa in sicurezza idrogeologica dei canali confluenti in regione Pineo per tutelare la piana ingauna e le aziende agricole cerialesi (260 mila euro); 95 mila euro per le scuole, con riferimento all’abbattimento di barriere architettoniche e altri lavori di restyling-manutenzione; 45 mila euro per il verde urbano e pubblico nelle aree cittadine; 45 mila euro per manutenzione e riqualificazione degli immobili comunali; altri 25 mila euro per interventi strutturali al cimitero della frazione di Peagna. Le altre risorse a disposizione saranno utilizzate nell’ambito della programmazione comunale per la cura e la manutenzione del territorio.