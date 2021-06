Il presidente di Confindustria La Spezia Mario Gerini il 24 giugno è stato nominato componente del cda del Cepim spa Interporto di Parma su indicazione della Camera di Commercio di Parma.

Nel segno di una sinergia e in relazione ad obiettivi comuni fra le due province, come quello finalizzato alla realizzazione della Pontremolese, la Camera di Commercio di Parma, su proposta della Camera di Commercio Riviere di Liguria e sentito il Comune della Spezia, ha indicato come suo delegato in seno al consiglio d’amministrazione di Cepim, il presidente di Confindustria La Spezia.

L’interporto di Parma si pone fra i maggiori interporti europei. Conosciuto come Cepim dal nome della società che lo ha realizzato nel 1994, è un’infrastruttura che fornisce servizi di logistica integrata e trasporto sia su ferro sia su gomma per clienti nazionali e internazionali.

«Ringrazio la Camera di Commercio di Parma per questa sua decisione – dichiara Mario Gerini – avere ceduto il proprio posto a favore di un delegato dell’economia spezzina testimonia una grande sensibilità di politica economica verso la collaborazione che storicamente unisce le nostre due province. Ringrazio anche il presidente Lupi di avermi individuato in rappresentanza dell’economia spezzina».

Secondo Gerini il fatto che dopo molti anni un rappresentante del mondo economico spezzino sia stato chiamato a partecipare alla gestione di Cepim è il risultato delle iniziative attivate a favore della Pontremolese.

«La nostra associazione, da sempre sostiene che il dialogo e la collaborazione fra le realtà produttive della nostra provincia e quella di Parma, siano indispensabili per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale e demografico dei due territori».