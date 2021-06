Il cda di Banca Carige, riunitosi oggi, ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 luglio 2021.

All’ordine del giorno l’integrazione del collegio sindacale con la nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti.

L’avviso di convocazione dell’assemblea e la documentazione inerente agli argomenti iscritti all’ordine del giorno – riferisce una nota – verranno resi disponibili nei termini di legge