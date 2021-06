Hanno chiuso in moderato rialzo (tranne Parigi) le Borse europee, al termine di una giornata priva di spunti significativi. Londra segna + 0,37%, Francoforte +0,12%, Parigi – 0,12%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Mib +0,35% (Ftse Italia Star +0,18%, Ftse Italia All Share +0,31%, Ftse Aim Italia +0,29%). In espansione lo spread Btp/und, a 112 punti (variazione+2,59%, Rendimento Btp, 10 Anni+0,92%, Rendimento Bund 10 Anni-0,20%

A Piazza Affari Buzzi Unicem (+3,92%), che ha chiuso in testa al Mib, sostenuta proprio dal piano Usa sulle infrastrutture. Bene anche il risparmio risparmio gestito con Banca Mediolanum (+2,82%) e Banca Generali (+1,52%), in una giornata positiva per parte del settore industriale a partire da Cnh (+1,64%).

In rialzo il prezzo del petrolio: il contratto sul Wti consegna agosto si attesta a 73,74 dollari al barile (+0,6%) e quello di pari scadenza sul Brent del Mare del Nord a 75,78 dollari al barile (+0,29%).

Sul mercato dei cambi la divisa europea vale 1,1945 dollari (1,1939 in apertura e 1,1929 ieri in chiusura), e 132,307 yen (132,29 e 132,24), con il dollaro che passa di mano a 110,761 yen (110,79 e 110,85).