Chiusura incerta per le Borse europee, che attendono gli annunci di domani da parte del Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve, al termine della due giorni di riunione. Londra segna +0,36%, Madrid -0,54%, Parigi +0,35%, Francoforte +036%. In moderata contrazione lo spread Btp/Bund, attestato su 97 punti (variazione -1,19%, rendimento Btp 10 anni +0,74%, rendimento Bund 10 anni-0,23%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Mib -0,08%, Ftse Italia All Share -0,12%, Ftse Aim Italia -0,09%.

A Piazza Affari boom di Atlantia (+3,56%), dopo che la società ha comunicato la distribuzione di 600 milioni di dividendi sul bilancio 2021 e il possibile lancio di un piano di buyback da 1-2 miliardi di euro, a seguito della cessione cessione di Aspi che portera’ nelle sue casse 8 miliardi di euro. Fuori dal listino principale Webuild ha guadagnato il 6%, dopo la maxi-commessa ottenuta in Texas.

Sul fronte dei cambi, l’euro passa di mano a 1,2127 dollari (1,212 ieri in chiusura) e 133,5 yen (133,3), quando il dollaro vale 110 yen (109,98).

In rialzo il prezzo del petrolio: il Wti, contratto con consegna a luglio, passa di mano a 71,79 dollari (+1,28%).