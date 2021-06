Hanno chiuso in moderato rialzo le borse europee, che rimangono caute in attesa di conoscere gli sviluppi dell’inflazione e le misure decise dalle banche centrali. Francoforte segna +0,39%, Londra, +0,07%, Parigi +0,12%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Mib +0,46%, Ftse Italia All Share +0,42%, Ftse Aim Italia -0,30%. Si muove in modesto rialzo anche la borsa di Wall Street con l’S&P-500, che evidenzia un incremento dello 0,67%.

Sempre poco mosso lo spread Btp/Bund, attestato su 103 punti (variazione +1,00%, rendimento Btp 10 anni+0,82%, rendimento Bund 10 anni -0,21%).

A Piazza Affari sul Mib si distingue Stellantis (+2,8%), maglia nera Tenaris (-1,49%).

In lieve rialzo l’euro/dollaro Usa, che avanza a quota 1,217.

L’oro, in aumento (+1,19%), raggiunge 1.892,5 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (light sweet crude oil) che sale a 69,25 dollari per barile.