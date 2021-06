Avvio di seduta invariato per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,01% a 25.448 punti, ma poi imbocca il trend positivo. Ancora sugli scudi Saipem (+2,05%), seguito da Stellantis (+1,16%) e Interpump Group (+1%). In calo Banco Bpm (-0,7%).

Poco mosse anche le Borse europee. A Francoforte l’indice Dax avanza dello 0,12% a 15.651 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,1% a 6.514 punti mentre a Londra il Ftse 100 avanza dello 0,02% a 7.066 punti.

Borse asiatiche senza una direzione precisa, con gli investitori che attendono i dati americani sul mercato del lavoro, nel pomeriggio, per capire quanto la robustezza della ripresa Usa possa alimentare l’inflazione. Tokyo ha ceduto lo 0,4%.

Nel pomeriggio dai dati sulle buste paga Usa ci si attende la creazione di 674 mila nuovi posti di lavoro a maggio: in caso di sorprese positive potrebbero esserci impatti sui mercati, preoccupati per un surriscaldamento dell’economia americana che potrebbe costringere la Fed a rivedere la sua politica monetaria.

Prezzo del petrolio stabile alla partenza delle contrattazioni. Il Wti del Texas scambia a 68,8 dollari dopo essersi avvicinato ieri ai 70 dollari. Il greggio resta comunque ai massimi degli ultimi due anni e mezzo. Il Brent passa di mano a 71,2 dollari.

Nei cambi partenza in calo per l’euro sui mercati. La moneta unica scende dello 0,16% a 1,2108 dollari. In Asia lo yen scambia a 133,49 (-0,21%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto stabile a 101 punti base. Il rendimento è a +0,83%.