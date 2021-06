La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,14% a 25.457 punti. Tra i titoli del listino principale che guadagnano spiccano Buzzi Unicem (+3,21%) e Banca Mediolanum (+2,58%), bene anche gli altri bancari. In calo Diasorin (-0,91%).

Le Borse europee avviano la seduta in lieve rialzo, dopo la chiusura record di Wall Street. Apertura in rialzo per Parigi (+0,1%), piatta Francoforte (-0,03), Londra (+0,23%).

Le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo dopo l’intesa bipartisan sul piano di infrastrutture negli Stati Uniti del valore di 1.000 miliardi di dollari. Tra gli investitori torna l’ottimismo sulla ripresa economica globale. In positivo Tokyo (+0,66%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la fiducia dei consumatori del Regno Unito, Italia e Germania. Dall’Italia prevista anche la fiducia delle imprese e la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti previsti i consumi, i redditi e la fiducia dei consumatori.

Prezzi del petrolio in leggero rialzo sui mercati: il greggio Wti con consegna ad agosto segna 73,38 dollari al barile (+0,08%), mentre il Brent, sempre con consegna ad agosto, viene trattato a 75,66 dollari al barile (+0,1%).

Nei cambi euro in rialzo marginale nei primi scambi della mattinata sui mercati valutari. La moneta europea passa di mano a 1,1940 dollari (+0,07%), da 1,1933 dollari di ieri dopo la chiusura di Wall Street, e a 132,34 yen (+0,05%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto stabile a 109 punti base. Il rendimento è a +0,88%.