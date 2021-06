Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,16% a 25.757 punti. L’All share ha concluso a +0,18% (31.156 punti), mentre l’Aim Italia ha terminato a +0,50% (9.706 punti).

Tra i titoli in evidenza Amplifon (+3,24%), Tenaris (+1,46%) e Saipem (+1,44%). In calo Ferrari (-3,3%).

Chiusura in positivo per le principali Borse europee, tranne che per Francoforte (-0,13%) a 15.673 punti. Parigi +0,24% a 6.616 punti, Londra +0,18% a 7.146 punti.

Prezzo del petrolio in aumento: Brent a 73,27 dollari al barile contro la chiusura a 72,69. Il Wti sale a 71,5 dollari al barile contro i 70,91 della chiusura precedente.

Nei cambi l’euro-dollaro Usa mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,213.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha concluso in lieve aumento a 97 punti base. Il rendimento è a +0,72%.