Avvio in lieve rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in aumento dello 0,08% a 25.247 punti.

Avvio di seduta in lieve rialzo per le Borse europee. L’indice Dax di Francoforte segna un progresso dello 0,07%, a 15.565 punti, il Cac 40 di Parigi avanza dello 0,09%, a 6.564 punti, mentre il Ftse 100 di Londra sale dello 0,41%, a 7.102 punti.

Borse asiatiche in calo per la prima volta dopo cinque sedute positive in scia ai timori che la diffusione della variante Delta altamente trasmissibile del coronavirus possa rallentare la ripresa economica nei Paesi dell’area con un livello di vaccinazione ancora basso. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,8%.

Oggi attesa per i dati sull’inflazione a giugno in Germania e Spagna e per la fiducia dei consumatori americani.

Segna variazioni frazionali il petrolio, con il wti a 72,79 dollari e il brent a 74,54 dollari, in attesa della riunione dell’Opec+ di giovedì.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto stabile a 110 punti base. Il rendimento è a +0,87%.