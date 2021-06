La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,29% a 25.149 punti. spiccano Diasorin (+2,14%), Campari (+1,75%) e Amplifon (+1,74%). In calo Pirelli (-3,06%).

Le Borse europee aprono positive: Francoforte +0,47%, Parigi +0,38%, Londra +0,24%.

Le Borse asiatiche hanno chiuso in calo con gli investitori che guardano all’andamento dell’inflazione e alle mosse delle banche centrali. Chiude piatta Tokyo a quota 28.875 punti. In giornata l’attenzione si concentra sui contenuti del bollettino economico della Bce e la riunione della Banca d’Inghilterra. Giornata ricca dal punto di vista dei dati macroeconomici. In arrivo la fiducia delle imprese di Francia e Germania e il Pil della Spagna. Dagli Stati Uniti previsto il Pil finale del primo trimestre, la bilancia commerciale, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e le scorte all’ingrosso.

In lieve rialzo le quotazioni del petrolio: il Wti è trattato a quota 73,21 dollari al barile in rialzo dello 0,18%. Il Brent è a 75,32 dollari al barile (+0,17%).

Nei cambi l’euro è poco mosso in avvio di giornata: è trattato a 1,1929 dollari (+0,03%). L’euro-yen è in lievissimo calo a 132,3175 (-0,04%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in lieve diminuzione a 110 punti base. Il rendimento è a +0,90%