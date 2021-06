10 nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.764 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.846 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

Imperia Asl 1: 1

Savona Asl 2: 5

Genova: 5 (5 in Asl 3)

La Spezia Asl 5: 0

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Attualmente positive al Covid sono 1.640 persone (-9), di queste 33 (-2) sono in ospedale (di cui 8 in terapia intensiva) e 181 in isolamento domiciliare (-9).

I guariti totali* sono 97.383 (+211). Un decesso, avvenuto in data 22 giugno all’ospedale dell.



Il numero dei morti è 4.349.

*Alisa segnala che in data 23 giugno 2021 ha ricevuto, da un laboratorio privato autorizzato, la trasmissione dei risultati dei tamponi (6.950) per la ricerca di RNA SARS-CoV-2 riferiti al periodo febbraio -maggio 2021. Pertanto i dati odierni includono positività di vecchia data, riferiti a soggetti già guariti. I nuovi positivi odierni risultano 10 a fronte di 2.764 tamponi molecolari riferiti alle ultime 24 ore, come sopra dettagliati.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 3 (0), 0 in terapia intensiva

Asl 2: 11 (0), 0 in terapia intensiva

San Martino: 9 (-1), 8 in terapia intensiva

Galliera: 4 (-1), 0 terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0, 0 in terapia intensiva

Gaslini: 0, 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 0, 0 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino: 0, 0 in terapia intensiva

Asl 3 Micone: 0, 0 in terapia intensiva

Asl 3 Colletta: 0, 0 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante: 0, 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 1, 0 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0, 0 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana: 5, 0 in terapia intensiva

Asl 5 La Spezia: 0, 0 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Savona: 228 (-2)

La Spezia: 226 (0)

Imperia: 90 (0)

Genova: 984 (-1)

Fuori regione: 54

Altro o in fase di verifica: 58 (-1)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 563 (-17):

Asl 1: 7 (-4)

Asl 2: 61 (0)

Asl 3: 398 (+5)

Asl 4: 34 (+7)

Asl 5: 73 (+2)

Dati 23/06/2021 ore 16

1.323.501 Consegnati (fonte governativa) 1.257.483 Somministrati 95% Percentuale vaccini somministrati su consegnati