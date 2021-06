Il Gruppo Boero, leader nel settore dei prodotti vernicianti, scende al fianco di Worldrise Onlus nel sostegno del progetto “Oceano e Clima“, promosso nell’ambito della Campagna 30×30 al fine di sensibilizzare il grande pubblico al ruolo chiave della salvaguardia dell’ambiente marino per risolvere la crisi climatica.

La campagna 30×30 si pone l’obiettivo di facilitare la protezione di almeno il 30% dei nostri mari entro il 2030 per garantirne funzionalità e produttività. Per farlo ha deciso di portare il mare in diverse città italiane realizzando 10 murales a tema marino per i quali Gruppo Boero si è impegnato fornendo prodotti vernicianti tecnologicamente avanzati.

L’azienda ha messo a disposizione il prodotto Magnum Satinato di Boero, uno smalto ecocompatibile all’acqua a base di polimeri acrilici A.P.E.O. FREE che presenta emissioni di V.O.C. ridotte, tanto da aver conseguito la classificazione IAQ A+ che si aggiunge alla certificazione EPD® che contraddistingue ogni prodotto Boero. Grazie a queste qualità, Magnum Satinato offre la garanzia di un’ottima copertura, colori più vivi e durevoli nel tempo, a prova di ingiallimento, resistenti alle intemperie e agli scolorimenti generati dall’irraggiamento e dall’esposizione costante alla luce solare.

Le città che ospiteranno i murales sono:

Chioggia presso l’Istituto comprensivo statale ad opera dell’artista Andrea Castagnino

Bari presso il Mercato coperto San Girolamo dell’artista Giuseppe D’Asta

Milano presso Rogoredo delle artiste Nabla & Zibe

Milano presso il Liceo Classico Beccaria dell’artista Martina Dirce Carcano

Milano presso Sammartini dell’artista Filippo Toscani

Marina di Ravenna presso i muri di Cestha dell’artista Daniele Nitti

Malfa presso Via Roma dell’artista Niccolò Amato

Sassari presso Piazza Cossiga dell’artista Iara Rachid

Brancaleone Marina presso la sede di Caretta Calabria Conservation dell’artista Davide Fontana

Firenze presso l’Istituto Da Vinci dell’artista Artolution

Questa collaborazione si inserisce nell’ambito di una visione strategica fortemente orientata all’innovazione sostenibile e alla responsabilità sociale che da sempre caratterizza il Gruppo Boero. L’attenzione al ridotto impatto ambientale riguarda sia i prodotti sia i processi, coinvolgendo le diverse fasi del ciclo produttivo e distributivo: per questo l’azienda lavora al miglioramento dei prodotti e alla diminuzione del loro impatto ambientale, con le tecnologie più innovative e con sempre nuovi investimenti in ricerca e sviluppo. Inoltre, il Gruppo, a inizio 2019, ha avviato il progetto denominato #sceglisostenibile che nella sua prima fase si è focalizzato sull’eliminazione della plastica monouso all’interno delle sue sedi e l’adozione di scelte maggiormente ecologiche nella vita quotidiana dell’ufficio.