«In Liguria abbiamo somministrato circa 200.000 dosi Astrazeneca e abbiamo avuto due eventi avversi, quindi siamo in piena media statistica. Nessuno può sottrarsi dalla responsabilità politica del rapporto costo-benefici: sappiamo che quando facciamo 60 milioni di vaccini qualcuno potrebbe averne un ritorno negativo, ma quante persone abbiamo salvato?».

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, secondo quanto riporta l’Agenzia Dire.

Intanto la Liguria si sta avvicinando alla zona verde europea. Si tratta delle regioni con meno del 4% di tamponi positivi e un’incidenza degli ultimi 14 giorni inferiore a 25 casi ogni 100.000, un quarto rispetto al limite della zona bianca utilizzato in Italia. Lo ha annunciato il subcommissario e responsabile prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi, nel punto stampa di fine settimana sull’andamento della pandemia.

«Nell’ultimo report settimanale- ha spiegato Ansaldi- la Liguria ha un’incidenza pari a 33 casi ogni 100.000 persone e una proporzione di test positivi inferiore al 2%, ma oggi il dato è calato a 25,6 casi ogni 100.000 persone negli ultimi 14 giorni, con una percentuale di tamponi positivi intorno all’uno per cento». In Italia, solo il Molise rientra in questi parametri.