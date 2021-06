Sono iniziati ad Albenga gli interventi di ripristino degli asfalti relativi alle manomissioni di suolo pubblico occorse durante le scorse stagioni.

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori in via del Cristo, via Giotto, via Patrioti e via Piave, via San Clemente che, trascorso il giusto periodo necessario a permettere al terreno di compattarsi, saranno ripristinate completamente.

«Stiamo parlando – precisa Raiko Radiuk, consigliere delegato alla supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio – di circa 21.000 mq di asfalti che rappresentano un ottimo risultato per il Comune. Ringraziamo le società interessate per la disponibilità e la collaborazione dimostrata».