Da oggi ad Albenga è possibile presentare le domande per accedere alla nuova tranche di distribuzione dei buoni spesa finanziati dal governo con il decreto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Per accedere ai buoni i cittadini dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune e compilare la relativa domanda che potrà essere presentata da oggi, venerdì 25 giugno, fino a mercoledì 7 luglio.

La richiesta potrà essere presentata via mail a protocollo@pec.comune.albenga.sv.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì, anche, dalle 15.30 alle 17.30.

Marta Gaia, assessore alle Politiche sociali, dichiara: «Da oggi sarà possibile presentare la domanda per accedere alla terza tranche di buoni spesa derivanti dai fondi governativi stanziati a novembre. Questa nuova tranche andrà a dare delle risposte a coloro che, nonostante la lenta ripresa, non sono riusciti ad inserirsi nel mondo del lavoro o che hanno risentito della crisi legata alla pandemia in un secondo momento, andando così ad individuare nuovi cittadini bisognosi di aiuto. Invito tutti a leggere attentamente sia l’avviso che il modulo e compilarlo in ogni sua parte»