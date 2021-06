Il nuovo sistema di raccolta rifiuti ad Alassio entra nella sua fase operativa. Con la consegna delle chiavi elettroniche e delle dotazioni, dal 7 giugno 2021 saranno eliminati i vecchi cassonetti in “zona A”. I rifiuti dovranno essere depositati con le nuove modalità nelle isole interrate/semi-interrate o campane utilizzabili, unicamente con chiave elettronica e/o “Sigma Sat Alassio”.

L’accesso esclusivamente con chiave elettronica e/o app “Sigma SAT Alassio” è di prossima attivazione.

L’invito di SAT Servizi è di ritirare la propria dotazione per usufruire del nuovo servizio.

La consegna delle dotazioni all’Ecosportello in piazza Stalla (lato via Milano) avviene con orario ulteriormente ampliato. Dall’1 giugno l’Ecosportello è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato (8,30-12,30 e 13-17) e la domenica (8,30-12,30).

Il ritiro da parte dell’intestatario Tari (tassa rifiuti) avviene direttamente previa presentazione di un documento d’identità valido, oppure da parte di persona con delega sottoscritta e copia del proprio documento. È sufficiente presentare l’ultima bolletta sulla quale è indicato il codice utente.

Nella “zona A” si trovano le isole interrate, semi-interrate e campane fuori terra che saranno apribili con la chiave elettronica personale o con l’applicazione “Sigma Sat Alassio” scaricabile su qualsiasi smartphone con le credenziali consegnate al ritiro delle dotazioni per il nuovo sistema di raccolta.

L’utilizzo delle chiavi è semplice: si preme il pulsante della campana, si avvicina la chiave al display per sbloccare il cassonetto di conferimento, si apre il cassonetto per il deposito del rifiuto e si richiude. È possibile ripetere più volte l’operazione a seconda della quantità e la tipologia di rifiuti da conferire. Se invece si preferisce utilizzare l’app “Sigma Sat Alassio” non ci sarà bisogno di premere il pulsante della campana, ma sarà sufficiente inquadrare il QR Code.

In collaborazione con il Comune di Alassio è stato realizzato un dépliant illustrativo dettagliato, consegnato a chi ritira le dotazioni e comunque scaricabile anche dal sito del Comune di Alassio e di SAT.

Per ogni informazione è attivo il numero verde 800 966156.