Nell’ambito del progetto per il turismo sostenibile denominato “The Green Hub” promosso dal Comune di Genova al Porto Antico, Federagit Liguria propone, nei mesi di luglio, agosto e settembre, un programma di visite guidate quotidiane, dedicate ai locali e ai turisti, sia italiani che stranieri.

«Intendiamo fornire un servizio utile per l’immagine e l’accoglienza della città, rivolto ai turisti, ma utile anche per i genovesi, visto che proponiamo sia il classico tour guidato in italiano, inglese, francese e tedesco, sia tour a tema che possono interessare anche i nostri concittadini, con un occhio di riguardo per le famiglie con bambini», spiega Antonella Cama, coordinatrice di Federagit Confesercenti Liguria.

Tutte le visite partono dal Green Hub presso Ponte degli Spinola, di fronte alla biglietteria dell’Acquario, e hanno una durata di circa due ore.

Il programma di luglio

Visite guidate in italiano

Conosci Genova? Visita guidata alla scoperta della città storica

Dal lunedì al venerdì e alla domenica, alle 10.30

Costo: 12 € per gli adulti, bambini fino ai 12 anni gratis

Prenotazione non obbligatoria, ma consigliata, alla mail federagit@confesercenti-ge.it

Genova antica: visita guidata alla collina di Castello

Tutti i venerdì alle ore 17:00

Costo: 15 € per gli adulti, bambini 0-12 gratis

Contatto per informazioni e prenotazione (consigliata): Enrica Sebastiani +39 3473109540

Go Green Genova: tour sostenibile nella città verticale

Sabato 10 – 17 – 24 luglio alle ore 9,30

Costo: € 25,00 p.p.

Contatto per informazioni e prenotazione (consigliata): Sandra Mazzucato +39 335 606 3687

Caccia al simbolo: visita guidata per famiglie nel centro storico genovese

Tutti i sabati alle 10.30

Costo: 12 € per gli adulti, bambini fino ai 12 anni gratis

Contatto per informazioni e prenotazione (consigliata): Fabrizia Scortecci +39 3498091682

Botteghe storiche e tipicità genovesi

Tutti i sabati alle 17:00

Costo: 12 € per gli adulti, bambini fino ai 12 anni gratis

Contatto per informazioni e prenotazione (consigliata): Paola Terrile +39 347 0920177

Visite guidate a tema

Aperitour: dal centro storico a Spianata Castelletto all’ora dell’aperitivo

Venerdì 2 luglio alle 18

Costo: 12 € per gli adulti, bambini fino ai 12 anni gratis. Ascensore non incluso € 0.90 p.p.

Contatto per informazioni e prenotazione (consigliata): Paola Terrile +39 347 0920177

Patria, amore e jeans

Venerdì 16 luglio ore 16.30

Costo 12,00 € a persona

Prenotazione obbligatoria a infotour@gogenova.com

Tracce di Venezia a Genova

Sabato 17 luglio ore 15.30

Costo 12,00 € a persona

Prenotazione obbligatoria a infotour@gogenova.com

Flash Tour Lanterna

Sabato 31 luglio ore 10

Costo 15,00 € a persona

Prenotazione obbligatoria a infotour@gogenova.com

Visite guidate in inglese

Families and finance, the glory of the Genoese Republic

Tutti i giovedì alle ore 16/every Thursday at 4 p.m.

price: adults € 15,00 p.p., children <12 anni free

For information/reservation (recommended): Antonella Cama +39 333 545 3402

Discovering Genoa

Tutte le domeniche alle ore 10/Every Sunday at 10 a.m.

price: adults € 15,00 p.p., children <12 anni free

For information/reservation (recommended):: Donatella Apolito +39 335 453 988

Visite guidate in francese

À la découverte de Gênes, visite guidée en Français

Tutti i sabati alle ore 15.30/tous les Samedis à 15h30

Prix: adultes € 15,00 p.p., enfants <12 ans gratuit

contact pour information/réservation (conseillé): Angela Persano +39 339 38 47 254

Visite guidate in tedesco

Genua auf detusch, Stadtrundgang Auf Deutsch

Tutti i venerdì alle ore 16/jeden Freitag um 16 Uhr

Preis: Erwachsene € 15:00, Kinder bis 12 Jahre gratis

kontakt für Informationen/Buchung (empfohlen): Laura Lamberti +39 346 4088926 – Emanuela Manno +349

3337114093

Il programma completo delle visite guidate, costantemente aggiornato, è disponibile sulla pagina Facebook di Federagit Liguria.