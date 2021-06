Sono iniziati i lavori del nuovo team creato dalla Città Metropolitana di Genova per aggiornare il Piano strategico metropolitano.

L’obiettivo della pianificazione strategica è avere una visione dello sviluppo socioeconomico sostenibile del territorio e, in questo momento, l’impegno principale è dare una nuova spinta propulsiva dopo la crisi pandemica.

Tra le missioni prioritarie del Pnrr molte vedono determinate funzioni delle Città Metropolitane come fondamentali, con riferimento all’area del territorio delle stesse, tra cui ‘Infrastrutture e mobilità sostenibile’, ‘Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo’, ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’.

Per raggiungere questi obiettivi il team trasversale agli uffici, coordinato dal direttore generale Concetta Orlando e formato da 8 professionisti dell’ente con particolari competenze, opererà gestendo le relazioni con l’esterno, con le altre istituzioni e con i vari soggetti coinvolti, rafforzando i contatti necessari o comunque utili alle analisi e alle attività funzionali all’aggiornamento del Piano strategico, mettendo così a sistema le professionalità interne in tema di pianificazione strategica e programmazione economico-finanziaria, di gestione dei finanziamenti su obiettivi strategici, di pianificazione territoriale, di sviluppo economico e digitalizzazione, di infrastrutture e mobilità, di ambiente con particolare riguardo ai rifiuti, al fine di consentire parallelamente una veloce ed efficace gestione dei progetti in ambito Pnrr sul territorio metropolitano.

Dopo una prima attività di analisi di contesto, verrà calendarizzata, come annunciato dal sindaco Marco Bucci, una seduta del consiglio metropolitano sull’aggiornamento del Piano.