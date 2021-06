Prezzi degli affitti in aumento in Liguria, secondo gli ultimi dati del report di Idealista. A maggio 2021 il prezzo a mq nella regione si attesta mediamente sugli 8,9 euro, +1,4% rispetto al mese precedente. Rispetto a maggio 2020 l’aumento è del 2,5%.

Il grande accumulo di stock, dovuto al calo della domanda che ha caratterizzato il 2020, è in via di riassorbimento con la graduale ripresa delle attività e l’avanzare della campagna vaccinale. In questi mesi si è assistito al ritorno della domanda che, verosimilmente, aumenterà avvicinandoci ai mesi estivi con un positivo effetto di stabilizzazione dei prezzi.

Nelle province liguri, solo Genova registra una lieve variazione mensile in calo dei prezzi degli affitti, pari a -0,4%. +4,2% invece sul prezzo medio di maggio 2020. Il prezzo medio a metro quadro al momento è di 7,9 euro.

Savona registra il prezzo medio più alto: 11,5 euro/mq, in aumento del 6,3% rispetto ad aprile 2021 e del 4,1% rispetto a un anno fa. La variazione trimestrale è in crescita addirittura del 17,4%.

A Imperia il prezzo degli affitti è di 9,9 euro/mq (+2,5% variazione mensile, +4,4% la variazione annuale).

Infine, La Spezia: il prezzo a metro quadrato a maggio si attesta sui 9,1 euro, con un trend in crescita dell’1,6% rispetto ad aprile 2021 e dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.