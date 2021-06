Abb collabora con l’utility svizzera Axpo per sviluppare impianti modulari di produzione di idrogeno verde in Italia, con l’obiettivo di creare un modello operativo in grado di produrre idrogeno verde a prezzi accessibili.

Per realizzare la visione comune di un idrogeno verde più accessibile, le due aziende uniranno le loro competenze complementari. Da un lato la leadership di Abb nell’automazione, elettrificazione e digitalizzazione degli impianti industriali; dall’altro le competenze di Axpo come affermato fornitore di energia.

Il lavoro iniziale includerà studi di fattibilità volti a esplorare le possibilità di riduzione dei costi operativi e garantire basse emissioni di CO₂, con l’obiettivo di identificare le sinergie che permetteranno una produzione di idrogeno verde standardizzata, modulare, efficiente e flessibile.

Il costo di produzione è attualmente una delle principali barriere all’adozione dell’idrogeno verde. Infatti, la produzione di idrogeno verde – che deriva esclusivamente da fonti rinnovabili – è circa sei volte più costosa dell’idrogeno grigio e da due a tre volte più costosa dell’idrogeno ibrido “blu”, dato che entrambi questi prodotti utilizzano combustibili fossili come fonte di energia.

Sergio Durando, head of Abb Energy Industries Italia commenta: «Come partner tecnologico ci concentriamo sulle aree in cui possiamo realmente fare la differenza. In questo progetto vogliamo fare leva sulle nostre tecnologie di automazione, elettriche e digitali e sulla nostra esperienza nel settore per minimizzare il costo totale di produzione di idrogeno verde, che include anche la riduzione dei costi di gestione dell’impianto. Questo è essenziale per sbloccare il potenziale dell’idrogeno verde e consentirne un’ampia diffusione in futuro».

Simone Rodolfi, head of Origination & Business Development di Axpo Italia, dichiara: «Siamo fortemente impegnati a esplorare il potenziale dell’idrogeno verde come parte della nostra strategia per favorire la transizione energetica. Negli ultimi anni Abb e Axpo hanno ampiamente collaborato e l’accordo di oggi rafforza questa partnership, consentendo ad entrambe le aziende di candidarsi a diventare attori rilevanti in questo promettente segmento».

Questo progetto riflette una più ampia iniziativa di Abb che sta collaborando con clienti e partner per esplorare le opportunità e le tecnologie che permettano di costruire un ecosistema di idrogeno resiliente, per un futuro a basse emissioni di carbonio.

Abb e Axpo collaborano con successo da diverso tempo e le soluzioni di Abb stanno aiutando Axpo a creare e fornire energia in modo efficiente, sicuro e sostenibile.

Axpo è il maggiore produttore svizzero di energie rinnovabili, nonché leader internazionale nel trading energetico e nella commercializzazione di energia solare ed eolica. I suoi 5.000 dipendenti combinano esperienza e competenza con la passione per l’innovazione. Axpo utilizza tecnologie all’avanguardia per sviluppare soluzioni energetiche innovative per i suoi clienti in 40 paesi in Europa, Nord America e Asia.

Abb è una società tecnologica leader a livello globale.