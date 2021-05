Wylab con “Nowtilus – Sea Innovation Hub” apre la “call for ideas” dedicata all’economia del mare. Cerca soluzioni innovative e tecnologiche per i seguenti ambiti:

CANTIERISTICA

Materiali innovativi

Manutenzione

Smart Yard

Safety at work

Ottimizzazione e

digitalizzazione processi

LOGISTICA &SHIPPING

Autonomous shipping

Optimize Sailing

Smart Ship

Tecnologia Blockchain

per credito documentale

Digitalizzazione servizi

SOSTENIBILITÀ & ENERGIE RINNOVABILI

Monitoraggio e riduzione

emissioni

Sostenibilità materiali

Pulizia del mare

Cold Ironing

Efficienza energetica

TURISMO

Destination Management

Valorizzazione territorio

Tracking & tracing ospiti

Servizi di ospitalità

Viaggiare sicuri

Aspiranti startupper e imprenditori, studenti e spin-off universitari, dipendenti di società attive nel settore, chiunque abbia un'idea innovativa per il settore, può cliccare qui https://seainnovationhub.it/ o scrivere all'indirizzo info@seainnovationhub.it o contattare il n° di telefono 347 2502800.

“Nowtilus – Sea Innovation Hub” è un percorso dedicato al sostegno dell’innovazione e delle tecnologie per il settore dell’economia del mare in Liguria. Obiettivo, realizzare il primo vivaio dell’innovazione della blue economy, un incubatore temporaneo in grado di scoprire e formare i futuri talenti in ambito marittimo

Ai candidati selezionati sono sofferti: programma di incubazione 3 mesi intensi di formazione e business training, Club dei Partner: connessione con 8 importanti aziende del settore; Mentorship: accesso a mentor selezionati che forniranno supporto pratico e introduzioni di business; Investor Day: un giorno a conclusione del programma di incubazione per presentare l’idea agli investitori; Networking: ppportunità di interazione con i più importanti stakeholders del settore, aziende, startup, università, istituzioni; Comunicazione: visibilità e promozione nei canali di comunicazione dei promotori, partner e abilitatori; Eventi: opportunità di presentare la propria idea al Selection Day e ad altri eventi del settore.

L’indirizzo è: Wylab, via Davide Gagliardo 7, Chiavari, Genova 16043