Arianna Viscogliosi, ex assessore del Comune di Genova nella giunta Bucci, rientra a far parte del Gruppo Vince Genova.

“Dopo l’ottimo risultato ottenuto alle scorse regionali nelle file di Forza Italia”, si legge nella nota firmata dal coordinatore del gruppo Carmelo Cassibba, “rientra a far parte del Gruppo Vince Genova”.

Il gruppo, conclude la nota, si dice onorato della scelta di Viscogliosi, “non solo per la sua preparazione politica e professionale indiscussa, ma anche e soprattutto per il valore umano, la passione e lo spirito per il lavoro che ha sempre dimostrato in questi anni e riconosciuto da tutti”.