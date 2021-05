Giancarlo Vinacci, ex assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova, entra nello studio legale Blb, fondato nel 2008, a Milano, dagli avvocati Alessandro e Mario Benedetti e Silvano Lorusso.

Lo studio annovera oggi 30 professionisti e ha esteso la propria presenza all’estero con diverse partnership negli Stati Uniti e in Cina.

Vinacci ha maturato lunga esperienza nel nel comparto pubblico e nel mondo bancario, ricoprendo incarichi rilevanti in gruppi come Bnl, Unicredit, Mediobanca, Barclays e Pirelli. In veste tecnica ha ricoperto il ruolo di assessore, nel Comune di Genova, allo Sviluppo Economico con delega alla Statistica, all’Università, alle relazioni con il mondo Industriale ed alle fondazioni e della finanza e con le organizzazioni sindacali.