Alisa ha raccomandato alle Asl di prevedere un percorso ad hoc per l’identificazione e la prenotazione della vaccinazione anti covid-19 delle persone non registrate nel Sistema sanitario della Liguria, insieme a numero telefonico dedicato alle informazioni per l’utente.

Si tratta di soggetti residenti fuori regione non registrati nel Ssr della Liguria;

Funzionari (dipendenti o in pensione) delle Istituzioni europee;

Soggetti Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero);

Soggetti stranieri temporaneamente presenti sul territorio (Stp);

Soggetti in possesso di tessera Eni (europeo non iscritto)

Nello specifico, i soggetti sopracitati che appartengono per fascia d’età alle categorie prioritarie, saranno segnalati e inseriti nel sistema di prenotazione.

Per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio, il personale delle istituzioni europee o i soggetti Aire, appartenenti alla Categoria 1 (elevata fragilità, disabili gravi, caregiver o familiari conviventi, come da documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 Marzo 2021), ogni Asl ha previsto un percorso organizzativo di identificazione del soggetto che certifichi lo stato di appartenenza alla Categoria 1.

Per i residenti fuori regione, appartenenti alla Categoria 1, l’identificazione dovrà avvenire con un certificato da parte dell’Medico di medicina generale della regione di residenza che ne attesti l’appartenenza a quella categoria.