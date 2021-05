Sono ancora 24.797 gli over 80 ancora da vaccinare in Liguria secondo l’ultimo report settimanale del governo: il 15,87%. Manca poco invece per vaccinare tutti gli ospiti della rsa: 132 persone sono ancora in attesa della prima dose, anche se la Liguria è ancora una delle poche regioni in cui la vaccinazione non è completa.

Nella categoria 70-79 anni sono in attesa della prima dose ancora il 31,25% della popolazione appartenente a quella fascia: 57.037 persone.

Stupisce ancora la quota di personale sanitario che risulta ancora in attesa di prima dose: 7.951 (il 12,5%), contro il 3,81% di media nazionale. Le ipotesi sono tante, non solo legate all’antivaccinismo: disguidi negli archivi anagrafici delle vaccinazioni, persone che sono appena uscite dal Covid, persone che per qualche motivo (allergie eccetera) non possono farlo. Tuttavia è un problema, pare, solo di alcune regioni: Calabria (lo 0,78% ancora in attesa), Emilia Romagna (12,58%), Friuli Venezia Giulia (15,48%), la Provincia Autonoma di Trento (6,57%), Puglia (9,16%), Sicilia (8,12%), Umbria (9,53%) e Veneto (3,10%).

Per quanto riguarda il personale scolastico, in attesa di prima dose è il 45,67% della platea vaccinale: 14.226 persone. Si tratta della percentuale più alta dietro solo a Sardegna e Sicilia.