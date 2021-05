Un nuovo acceleratore lineare per l’ospedale San Martino

L'acceleratore affiancherà gli altri tre già in servizio al Policlinico, oltre alle due tomoterapie

È stato collaudato all’ospedale policlinico San Martino di Genova un nuovo acceleratore lineare.

Il personale è già stato formato e l’apparecchiatura può gestire i pazienti a partire da oggi. L’acceleratore affiancherà gli altri tre già in servizio al Policlinico, oltre alle due tomoterapie.

L’acceleratore lineare è utilizzato in radioterapia: la radioterapia utilizza le radiazioni ionizzanti con finalità terapeutiche. L’apparecchiatura, posta a una certa distanza dal corpo, focalizza il fascio di radiazioni su una precisa area da trattare in maniera assolutamente indolore per il paziente, che si trova sdraiato su un lettino incorporato nella macchina stessa. Attraverso i fasci di radiazioni, la radioterapia induce la perdita della capacità delle cellule malate di crescere e di riprodursi.

Il trattamento prevede la suddivisione della dose in un certo numero di sedute.

Il servizio di radioterapia del Policlinico San Martino opera dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato, dalle 8 alle 13.