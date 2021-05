A sostegno del presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil per venerdì 28 maggio in Prefettura a Genova, dalle 10 alle 12 per “fermare la strage nei luoghi di lavoro“, Fim, Fiom e Uilm proclamano un’ora di sciopero nelle aziende metalmeccaniche dell’area metropolitana.

Secondo i dati diffusi dai sindacati, l’anno scorso oltre 2 mila lavoratori e lavoratrici sono morti sul lavoro, 185 morti nel primo trimestre del 2021.

Le modalità dello sciopero saranno definite dalle singole rsu nelle varie aziende.